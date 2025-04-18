"Могла знищити будинок": у поліції розповіли про ракету, яку росіяни випустили по Харкову

Стало відомо, що 18 квітня росіяни ударили по Харкову потужною ракетою з осколково-фугасною бойовою частиною з комплексу "Іскандер". Ворог випустив її на житловий квартал міста.

Ракета вибухнула в повітрі над дитячим майданчиком, в кількох метрах від багатоповерхівки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сергія Болвінова.

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Що відомо про ракету, яку росіяни випустили на Харків

Начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що по Харкову вдарила ракета 9М727 – аналог американського Tomahawk. Він додав, що вона може летіти низько над землею та уникати системи ППО.

Крім того, ця ракета маневрена, вона оснащена стелс-технологією – малопомітна для радарів.

Якби ракета поцілила чітко в будинок, той би просто склався повністю. Саме таку зброю росіяни застосовують по звичайних житлових будинках рано-вранці, коли люди ще сплять,

– зазначив Болвінов.

Він зауважив, що по місту ворог застосував три такі ракети з комплексу "Іскандер-К". Удари були по цивільному підприємству – зруйновано два цехи. В одному шили жіночі куртки, і іншому виробляли туби для зубної пасти, шампуні й футляри для косметики. "Жодного військового об'єкту", – підсумував Болвінов.

Атака на Харків 18 квітня

Нагадаємо, що у п'ятницю зранку Росія завдала ракетного удару по Харкову. Унаслідок атаки багато людей постраждали та є загиблий. Ворожа ракета вдарила по густонаселеному району міста.

О 14:03 у ДСНС повідомили про 97 постраждалих, з яких 7 дітей.

Болвінов зазначив, що під час удару загинув 79-річний чоловік, який не міг ходити. Пенсіонер помер у власній квартирі. У постраждалих людей вибухові травми, порізи від осколків та шок.