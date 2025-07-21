Російські дрони атакували Харків: пошкоджено багатоповерхівку, на підприємстві – пожежа

Уночі понеділка, 21 липня, росіяни вкотре масовано атакували Україну ракетами та дронами. Зокрема, орієнтовно з 01:30 до 02:00, противник ударив по Київському району Харкова.

Для цього окупанти застосували безпілотники типу "Герань-2". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Які наслідки атаки в Харкові?

Через нічну атаку пошкодження виникли на територіях двох підприємств, зокрема пожежа. Окрім того, постраждав житловий квартал – у багатоквартирному будинку вибито вікна, понівечено авто.

На щастя, обійшлося без поранених.

До слова, за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Правоохоронці задокументували наслідки удару / Фото прокуратури

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, загалом уночі противник запустив на Україну 450 засобів повітряного нападу, зокрема 426 ударних БпЛА і безпілотників-імітаторів різних типів. Станом на 09:30 оборонці неба знешкодили 200 "Шахедів".