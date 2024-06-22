Смертельний удар по центру Харкова: все, що відомо про російську атаку
Вдень, 22 червня, росіяни завдали підступних ударів КАБами по мирному населенню Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі, повідомляють про пошкодження інфраструктури міста.
Вибухи у Харкові прогриміли близько 15 години. Уже за кілька хвилин міський голова повідомив, що, попередньо, 4 удари прийшлося по Харкову. Незабаром у місті пролунали повторні вибухи. Усе, що відомо про ворожу атаку на Харків вдень, 22 червня, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Станом на зараз кількість поранених збільшилася до 37 осіб. Медики борються за життя чотирьох пацієнтів – двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані. Кількість жертв може збільшуватися – зараз триває рятувальна операція, адже ударом була зруйнована житлова п'ятиповерхівка. Серед поранених на проспекті Гагаріна – дві неповнолітні дівчини, 12 та 13 років. Одна з них у тяжкому стані, Харківська міська прокуратура повідомила, що на місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину. Розпочато кримінальні провадження за статтею 438 КК України. Там уточнили, що правоохоронцями зафіксовано влучання трьох боєприпасів по території підприємства у Холодногірському районі міста. Також було одне влучання по житловому пʼятиповерховому будинку в Основʼянському районі міста. У Харківській ОВА зазначили, що ворог запустив по цивільним людях чотири снаряди УМПБ Д-30 із території Бєлгородської області. Начальник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що троє поранених внаслідок удару КАБом по житловому будинку в Харкові перебувають у тяжкому стані. На заводі, по якому влучили трьома авіабомбами, за даними Болвінова, загинув охоронець, поранень зазнали четверо людей. Станом на зараз відомо про трьох загиблих, щонайменше 25 поранених. Через ворожий удар 16 людей госпіталізовані, двоє з них – діти. Чотири особи – у важкому стані. За даними Харківської ОВА, пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини. За словами Ігоря Терехова, одна керована авіабомба влучила у житловий будинок у Харкові, ще три – влучили в іншому районі у виробниче підприємство. Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є, Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Кореспонденти Суспільного повідомили, що одна з загиблих внаслідок влучання авіабомби по середмістю Харкова – пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару. За словами мера Харкова, кількість постраждалих зросла до 18. Ігор Терехов повідомив, що внаслідок терористичного удару по житловому будинку загинуло двоє людей. Водночас 15 осіб зазнали поранень. Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. За його словами, є загроза повторних ударів. Згідно з даними міського голови, внаслідок обстрілу, на жаль, є загиблі та поранені. Відомо, що удар прийшовся по житловому будинку. "Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови, – розповів Ігор Терехов. Окупанти завдали ударів по Харкову. Місця влучань перевіряють екстрені служби, Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті чути вибухи. Водночас про серію ударів також повідомили кореспонденти Суспільного.
– зазначив начальник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов.
– сказав Володимир Зеленський, коментуючи удар.
– написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Станом на зараз кількість поранених збільшилася до 37 осіб. Медики борються за життя чотирьох пацієнтів – двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані.
Кількість жертв може збільшуватися – зараз триває рятувальна операція, адже ударом була зруйнована житлова п'ятиповерхівка. Серед поранених на проспекті Гагаріна – дві неповнолітні дівчини, 12 та 13 років. Одна з них у тяжкому стані,
Харківська міська прокуратура повідомила, що на місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину. Розпочато кримінальні провадження за статтею 438 КК України.
Там уточнили, що правоохоронцями зафіксовано влучання трьох боєприпасів по території підприємства у Холодногірському районі міста. Також було одне влучання по житловому пʼятиповерховому будинку в Основʼянському районі міста.
У Харківській ОВА зазначили, що ворог запустив по цивільним людях чотири снаряди УМПБ Д-30 із території Бєлгородської області.
Начальник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що троє поранених внаслідок удару КАБом по житловому будинку в Харкові перебувають у тяжкому стані.
На заводі, по якому влучили трьома авіабомбами, за даними Болвінова, загинув охоронець, поранень зазнали четверо людей.
Станом на зараз відомо про трьох загиблих, щонайменше 25 поранених. Через ворожий удар 16 людей госпіталізовані, двоє з них – діти. Чотири особи – у важкому стані.
За даними Харківської ОВА, пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини.
За словами Ігоря Терехова, одна керована авіабомба влучила у житловий будинок у Харкові, ще три – влучили в іншому районі у виробниче підприємство.
Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є,
Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих.
Кореспонденти Суспільного повідомили, що одна з загиблих внаслідок влучання авіабомби по середмістю Харкова – пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару.
За словами мера Харкова, кількість постраждалих зросла до 18.
Ігор Терехов повідомив, що внаслідок терористичного удару по житловому будинку загинуло двоє людей. Водночас 15 осіб зазнали поранень.
Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. За його словами, є загроза повторних ударів.
Згідно з даними міського голови, внаслідок обстрілу, на жаль, є загиблі та поранені. Відомо, що удар прийшовся по житловому будинку.
"Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови, – розповів Ігор Терехов.
Окупанти завдали ударів по Харкову. Місця влучань перевіряють екстрені служби,
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті чути вибухи. Водночас про серію ударів також повідомили кореспонденти Суспільного.