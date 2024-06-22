Смертельний удар по центру Харкова: все, що відомо про російську атаку

Вдень, 22 червня, росіяни завдали підступних ударів КАБами по мирному населенню Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі, повідомляють про пошкодження інфраструктури міста.

Вибухи у Харкові прогриміли близько 15 години. Уже за кілька хвилин міський голова повідомив, що, попередньо, 4 удари прийшлося по Харкову. Незабаром у місті пролунали повторні вибухи. Усе, що відомо про ворожу атаку на Харків вдень, 22 червня, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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