Зеленський відреагував на удар росіян по центру Харкова і показав моторошні кадри наслідків

Вдень 22 червня росіяни вдарили по центру Харкова авіабомбами. Боєприпас влучив у житловий будинок, і, на жаль, відомо про загиблих.

На цинічний удар ворога по Харкову відреагував Володимир Зеленський. Він опублікував моторошні кадри з місця влучання й закликав партнерів посилювати допомогу.

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Зеленський опублікував кадри з місця влучання в Харкові

Президент України повідомив, що наразі в Харкові триває розбір завалів. На жаль, станом на 16:55 вже відомо про 19 поранених та 3 загиблих.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Водночас він закликав партнерів посилити допомогу, щоб українські захисники могли давати відсіч російським атакам.

Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є. Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість,

– наголосив Зеленський.

Моторошні кадри з місця атаки: дивіться відео

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять!

Наслідки атаки в Харкові / Фото ДСНС Харківщини

Загалом, російські військові атакували Харків 4 керованими авіабомбами. Одна – влучила у житловий будинок, а три інших – у підприємство. На жаль, на підприємстві також є загиблі. Станом на 17:00 відомо про 1 жертву та 3 поранених осіб.

За попередньою інформацією, 22 червня окупанти атакували Харків боєприпасами типу УМПБ Д-30.