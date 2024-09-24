Будинок, по якому прийшовся удар у Харкові, раніше уже був атакований

Росіяни вдень 24 вересня цинічно обстріляли житлові багатоповерхівки Харкова. Один з них уже був раніше атакований російськими військами.

Удар припав на два райони міста. Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про щонайменше трьох загиблих.

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Один із будинків росіяни обстріляли ще у 2022 році

Росіяни вдарили по двох багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах. В одну із них було пряме влучання. Люди знаходяться під завалами.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, російські війська обстріляли вперше на початку війни.

За цей час будинок відремонтували та підготували до прийдешньої зими.

Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону,

– написав міський голова Харкова.

Як і минулого разу, ворог вдарив по будинку КАБом. Поверхи у ньому склалися з восьмого по третій.