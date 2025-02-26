Дрони пошкодили будинки та ресторан: моторошні фото з Харкова після російського удару
- У Київському та Шевченківському районах Харкова уламки російських безпілотників пошкодили будинки, університет, оперний театр, кафе, контактну мережу тролейбуса тощо.
- Через атаку дронів виникла пожежа в 9-поверхівці, там постраждало 2 людини.
Уночі 26 лютого влучання уламків російських безпілотників зафіксували у Київському та Шевченківському районах Харкова. До медиків з гострою реакцією на стрес звернулися 2 людини.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає 24 Канал. Попередньо, ворог запустив дрони "Герань".
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Що відомо про наслідки атаки
Близько 00:10 уламки БпЛА влучили в проїжджу частину в середмісті. Внаслідок цього пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівлю університету, оперного театру та кафе. На щастя, тут обійшлося без постраждалих.
На другому поверсі 9-поверхівки виникла пожежа після падіння уламків повітряної цілі о 00:25. Пошкоджено стіну та скління багатоквартирного житлового будинку, відомо про 2 постраждалих.
Окрім того, о 00:30 через влучання уламків "Герані" в тротуар також пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівлю кафе та контактну мережу тролейбуса.
Уночі Росія атакувала Харків / Фото Нацполіції, голови ОДА
До слова, ворожий дрон-камікадзе вночі 26 лютого влучив у житловий будинок на Київщині, там загинула 1 людина. Окрім того, відомо про 2 поранених у Бучанському районі, там пошкоджено 5 приватних будинків, скління квартир у 4 багатоповерхових житлових будинках і 2 гаражних приміщення.