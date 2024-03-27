Росіяни вдарили між житловими будинками, багато руйнувань: страшні фото з Харкова після удару

Прокуратура показала фото наслідків удару по Харкову. Місто жорстоко обстріляли вдень 27 березня.

Росіяни поцілили по житлових будинках і низці цивільних об'єктів. Постраждали діти, одна людина загинула. Удару завдали модернізованою авіабомбою – вперше з 2022 року.

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Правоохоронці фіксують злочини росіян: фото

Слідчі вказали: 27 березня приблизно о 15:50 росіяни обстріляли житлові квартали у Шевченківському районі Харкова.

Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка. 18 осіб поранено, серед яких четверо дітей від трьох місяців до тринадцяти років. Пошкоджено низку багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші обʼєкти цивільної інфраструктури,

– навели дані вони.

На момент публікації є дані про 19 постраждалих у Харкові.

Наслідки удару по Харкову 27 березня / Фото Харківської обласної прокуратури

Також прокурори оприлюднили відео з дрона. З нього стає зрозумілим масштаб пошкоджень.

Наслідки удару по Харкову 27 березня: дивіться відео

Що відомо про зброю агресора

"За попередніми даними, ворог вдарив двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 сантиметрів). Це перший випадок, коли збройні сили Росії вдарили таким видом боєприпасу по місту. Боєприпаси випустили з літака", – інформують у відомстві.

У поліції кажуть: снаряд прилетів між двома житловими будинками.

Чому робота прокурорів важлива

Щойно стався удар, місцева влада написала, що на місці працюють правоохоронці. Дуже важливо швидко зафіксувати усі воєнні злочини росіян, щоб потім було з чим іти до суду.

Прокурори, поліцейські та профільні служби продовжують працювати на місцях ударів по житлових масивах Харкова. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Посеред дня цинічно та підступно вдарити надпотужними боєприпасами по звичайних житлових будинках Харкова… Росія понесе відповідальність за кожний злочин проти українців", – підсумували в Харківській обласній прокуратурі.

Володимир Зеленський відреагував на удар

"Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і "Шахедів". Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі", – написав він.