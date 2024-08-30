"Нелюди, до кого ще кричати": постраждалі харків'яни пригадали страшний удар по місту

Росіяни атакували Харків КАБами. Під атакою перебували одразу 5 районів міста, а один з ударів припав на багатоповерховий будинок. На жаль, відомо про 6 загиблих, серед яких дитина.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що обстріл почав в обід, приблизно о 15 годині. Росіяни завдали кількох ударів: 2 по Індустріальному району, 2 по Слобідському, а також по центру міста.

До теми Потужні вибухи, палаюча 12-поверхівка: усе, що відомо про кривавий обстріл Харкова 30 серпня

Що відомо про російський обстріл

Містяни вважали Слобідський та Індустріальний райони більш менш спокійними. Упродовж тривалого часу туди не прилітали російські снаряди. Але тепер удар прийшовся по 12-поверхівці. Виникла серйозна пожежа.

Два під'їзди зруйновані вщент. Саме туди на верхні поверхи влучила керована авіаційна бомба. Тобто росіяни розуміли, куди саме вони б'ють. Двір, будинок – все виглядало як пекло,

– розповіла Анна Черненко.

Станом на 21 годину 30 серпня відомо про 59 постраждалих. Серед них є діти, віком від 5 до 16 років. В іншому районі Харкова уламком вбило 14-річну дитину, яка просто сиділа на лавці в парку.

Пожежу біля багатоповерхівки максимально локалізували, але ймовірність руйнації зберігається. За інформацією ДСНС, одна людина могла перебувати у квартирі під час обстрілу. Підтвердити це можна буде тільки після повної ліквідації вогню.

Попри повітряну тривогу, рятувальники працювали. Людей діставали з палаючих квартир, витягали з-під завалів. Загроза повторного удару нікуди не зникла, тому харків'ян закликають перебувати якнайближче до укриттів.

Що кажуть очевидці

Люди пережили справжнє потрясіння. Родичка загиблої дитини розповіла, що харків'яни намагаються ховати дітей, нікуди їх не випускають. Але, на жаль, трагедії не вдалося уникнути.

Дитині було 14 років. Вона недавно втратила батька. Він зник безвісти на Донеччині. Це неможливо витримати. Це ж діти. Незрозуміло, що за нелюди могли так зробити. Куди кричати? Це неможливо пережити,

– сказала родичка загиблої дитини Ольга.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих. Вічна пам'ять!

Серед 59 постраждалих – 45 перебувають у лікарнях. З них половина – це люди у важкому та вкрай важкому стані. У них втрати крові, осколкові поранення, ампутації. Варто розуміти, що від таких обстрілів ніхто не застрахований, тому людей закликають пройти курси з тактичної медицини, щоб знати як діяти.

Я жив на 2 поверсі того під'їзду, куди прилетіло. Вікна, двері вибило, все повилітало. Біля моєї голови пролетіло. Я біг з кінця кімнати, бо не зрозумів, що сталося, але спіткнувся і впав,

– розповів поранений мешканець розбитого будинку Владислав.

Підрахувати точні збитки зможуть згодом, але вже відомо, що дуже багато людей втратили свої оселі. У декого вибиті вікна, зруйновані квартири. Це лише одне з місць влучання, а їх у Харкові було 5.

Попри все, харків'яни вразили своєю згуртованістю. Вони допомагали одні одним, на місце одразу прибули волонтери, а така єдність людей не може не мотивувати.