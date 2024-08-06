Ворог ударив "Іскандером" по Харкову, є поранені: в ОВА показали наслідки

Російські війська вдарили по Шевченківському району Харкова вранці 6 серпня. Унаслідок атаки є поранені.

Унаслідок удару постраждали поліклініка, автомобілі, інша цивільна інфраструктура. Відомо, що окупанти вдарили по Харкову "Іскандером".

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Скільки людей постраждало внаслідок удару по Харкову

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська близько 10 ранку вдарили "Іскандером" у Шевченківському районі.

Який вигляд має Шевченківський район після удару: дивіться відео

Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші – амбулаторно,

– розповів Синєгубов.

Також він додав, що внаслідок атаки пошкоджені поліклініка, автомобілі та інша цивільна інфраструктура.

Наслідки удару по Харкову / Фото Олега Синєгубова

Згодом речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив, що кількість поранених, які зазнали гострої реакції на стрес, зросла до восьми.

Він також додав, що внаслідок ворожої атаки постраждали 15 багатоповерхівок та 25 автомобілів.

Внаслідок обстрілу постраждали вісім цивільних громадян: шість жінок, чоловік, восьмимісячна дитина,

– уточнили в поліції Харківської області.

Нагадаємо, що в ніч на 6 серпня російські війська також били по Україні "Іскандерами" та "Шахедами". Силам ППО вдалося ліквідувати 4 з 6 ракет та 15 із 16 ударних БпЛА.