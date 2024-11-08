Чим Росія завдала удару по Харкову: у поліції розкрили деталі
Росія не припиняє обстрілювати українські мирні міста. Зокрема, під ударом вкотре опинився Харків.
Вночі проти 8 листопада Росія атакувала Салтівський район Харкова 500-кілограмовою бомбою з УМПК. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Ворог просунувся на 5 ділянках фронту: огляд бойових дій та оновлені карти ISW
Деталі атаки на Харків
Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що Росія завдала удару багатоповерхівці на Салтівці 500-кілограмовою бомбою з УМПК.
За його словами, дев'ятеро поранених перебувають у стані середньої тяжкості.
Ми перевіряємо, чи є ще люди під завалами, наразі інформації про безвісти зниклих до поліції не надходило,
– додав він.
Також Болвінов наголосив, що це черговий терористичний акт з боку росіян.
У Шевченківському районі міста упало дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок нічної атаки є три влучання, також є постраждалі. Зокрема, відомо про 25 таких людей.