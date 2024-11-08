Росія вдарила по Харкову: зафіксовано три влучання, є постраждалі

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу під ударом опинився Харків.

Вночі проти 8 листопада Росія знову атакувала Харків. Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Синєгубова, голову Харківської ОВА.

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Є багато постраждалих

Під прицілом ворога знову Салтівський та Шевченківський райони. На Салтівці зафіксовано влучання у багатоповерхівку, рятувальники продовжують розбирати завали.

25 поранених, пʼять із них – госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Евакуювали 30 людей, із них – 4 дітей,

– уточнив Синєгубов.

Крім цього, відомо про руйнування. Зокрема, частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро.

У центрі міста Росія вдарила по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки.

Ще одне влучання відбулось біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Такі удари 500-кілограмовими авіабомбами - це цілеспрямований терор ворога!

Дякуємо всім службам, волонтерам, які рятують людей та ліквідовують наслідки!