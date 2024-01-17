Дві жінки – у важкому стані: в ОВА розповіли про поранених внаслідок удару по Харкову

Ввечері 16 січня росіяни завдали ударів ракетами по Харкову. В ОВА розповіли про стан поранених внаслідок атаки ворога.

Олег Синєгубов повідомив, що від прильотів двох ворожих ракет постраждали 17 людей. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Постраждалі внаслідок атаки

Голова Харківської ОВА розповів, що внаслідок ворожої атаки 2 жінки – у важкому стані.

Зокрема, 3 людини відмовилися від госпіталізації. Інші ж перебувають у медичних закладах і їхньому життю нічого не загрожує.

За його словами, наразі на місці працюють всі служби. Синєгубов розповів, що ще розбирають завали, додавши, що на місці чергує екстрена швидка допомога.

Очільник Харківської ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних. Йдеться про 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Із них трьом – надали допомогу на місці.

Станом на зараз (8:03 – 24 Канал) у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші - у середньому та легкому станах,

– повідомив Синєгубов.

За його словами, рятувальники евакуювали 30 людей.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Атака росіян на Харків: коротко