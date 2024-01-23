Роботи ускладнені, поки не можемо відключити газ, – Терехов про розбір завалів і пошук людей

Внаслідок ракетного удару у Харкові повністю зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. На жаль, є жертви. Наразі невідомо, скільки людей можуть перебувати під завалами.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова. Ігор Терехов зазначив, що розбір завалів ускладнений, передає 24 Канал.

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Рятувальники продовжують розбирати завали

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Мер сказав, що станом на 9 ранку немає даних, яка кількість людей може бути під завалами. На місці ракетного обстрілу працюють рятувальники.

Терехов наголосив, що був дуже серйозний обвал. Повністю зруйнований під'їзд житлового будинку.

ДСНСники зараз працюють і розбирають завали, але ця робота ускладнюється тим, що ми поки що не можемо відключити газопостачання. Є полум'я і дуже складно працювати,

– підкреслив міський голова.

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Кількість постраждалих у Харкові різко зросла

О 10:17 начальник ОВА повідомив, що кількість поранених у Харкові зросла до 42 осіб.

Серед них четверо дітей. Неповнолітні у стані середньої тяжкості.

Наразі відомо про 3 жертв.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.