Цілий день під ворожими ударами: Росія вбила родину на Херсонщині

Росіяни продовжують обстрілювати прифронтові області нашої держави. Так, під ворожим вогнем, на жаль, вкотре опинилася Херсонщина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Як розповів посадовець, внаслідок удару окупантів загинуло двоє людей.

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Росія обстріляла Херсонщину

За його словами, впродовж 13 липня Херсонщина постійно перебуває під ворожими ударами. На жаль, обстріли з боку російських загарбників не минулися без наслідків для цивільного населення селища Комишани, там загинула сім'я.

Через артилерійський обстріл у Комишанах загинула родина – 44-річний чоловік та 40-річна жінка. Вони отримали вибухові травми, несумісні з життям,

– йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять!

До слова, увечері 13 липня під ударом опинилася Чорнобаївка Херсонської області. Внаслідок російського обстрілу житлового сектору, поранення отримала 16-річна дівчина. Снаряд влучив у її будинок.

Олександр Прокудін розповів, що у неї – травматична ампутація руки та уламкові поранення тулуба. "Швидка" доставила дівчинку до лікарні у вкрай важкому стані. Наразі медики дообстежують її та надають усю необхідну допомогу.