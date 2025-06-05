Окупанти вдарили по відділенню Херсонської міськради

Російські війська продовжують завдавати ударів по мирних містах України. Зокрема внаслідок чергового російського авіаобстрілу було пошкоджено приміщення одного із відділів Херсонської міської ради.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську МВА.

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Що відомо про удар по Херсонській міськраді

У результаті чергової атаки з боку Росії в Херсоні зазнало пошкоджень приміщення одного з відділів міської ради.

Як повідомили у МВА, внаслідок удару в робочих кабінетах вибито щонайменше вісім вікон.

У Херсоні постраждало приміщення одного з відділів міської ради / Фото Херсонської МВА

Згодом у МВА додали, що внаслідок ранкового авіаобстрілу було також пошкоджено три освітніх заклади. Там вибито близько 200 вікон. На щастя, минулося без постраждалих серед працівників.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Херсон вранці 2 червня постраждав 5-річний хлопчик і ще двоє людей. Ворожі безпілотники та артилерія завдали ударів по Корабельному та Центральному районах міста.