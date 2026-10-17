Росія скинула 8 КАБів по Херсону: журналістка розповіла про наслідки атаки

Росія вдарила 8 керованими бомбами по Херсону в ніч на 17 жовтня. Там в черговий раз завдали повторного удару, аби було ще більше жертв.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка із Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, окупанти вдарили по Корабельному району міста.

Яка ситуація в Херсоні?

Як наголосила Вірлич, перша атака сталася близько 4 ранку. Згодом ворог завдав повторного удару керованими авіабомбами.

Скинули 8 КАБів. Зробили все в своєму стилі. Був перший удар. Потім, коли приїхали рятувальники, була повторна атака. Жахливий обстріл. Окупанти дуже часто застосовують тактику добивання. На жаль, живемо в таких умовах. Так працюють рятувальники та медики,

– зазначила Вірлич.

Ворог вдарив саме по житлових кварталах міста. Наразі відомо про 21 постраждалого, серед яких – двоє дітей. Ще одна людина загинула.

Журналістка розповіла, що зараз відбувається в Херсоні: дивіться відео 24 Каналу

Окрім цього, особливо складна ситуація в Бериславі, який розташований вздовж Дніпра. Там проживає близько 300 людей. І завезти допомогу в місто надзвичайно складно.

Дуже щільні обстріли. Була інформація, що вже і на Берислав скидають продукти дронами. Ось так росіяни знущаються з громади,

– підкреслила Вірлич.

Додамо, журналістка розповіла, скільки людей зараз проживає в Олешках та Голій Пристані. Росіяни фактично заблокували ці міста і не проводять евакуацію.