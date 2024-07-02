"Що вони зробили, живого місця нема": ворог зруйнував будівлю морської академії у Херсоні

Вночі 2 липня російська армія підступно обстріляла Херсон. Внаслідок цього у місті зруйновано будівлю морської академії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Херсонська державна морська академія. Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу власне на цьому місці у місті постраждалих та загиблих немає.

Дивіться також Окупанти масовано обстріляли Херсон: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загибла та поранені

Ворог вдарив по будівлі морського фахового коледжу у Херсоні

Ворог цинічно вдарив по будівлі морського фахового коледжу ХДМА в Херсоні. ДСНС України вживає заходів щодо локалізації пожежі та мінімізації збитків. Постраждалих та загиблих не має. Відбудуємо,

– йдеться у дописі академії.

До початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році у зруйнованій морській академії працював херсонець Петро. У коментарі Суспільному він прокоментував російську атаку.

"Я працював тут понад 18 років, і на другому корпусі, і на третьому чергував. На третьому російські військові взагалі все зруйнували. Шкода звичайно, раніше хлопці навчалися, а тепер все зруйновано. Новому поколінню нема де навчатися", – каже чоловік.

Наслідки удару по академії у Херсоні: дивіться відео

До слова, в Херсонській ОВА уточнили, що через нещодавні російські обстріли Херсона постраждали восьмеро людей.