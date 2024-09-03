"Нелюдська жорстокість і цинізм": Лубінець закликав світ засудити російський удар по Полтаві

Росія вдарила балістичними ракетами по навчальному закладі у Полтаві. Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на черговий ворожий терор та звернувся до світу із закликом.

Український посадовець наголосив, що російські військові випустили дві балістичні ракети по навчальному закладу. На жаль, внаслідок цього є багато загиблих та поранених.

Дивіться також Зеленський доручив провести розслідування обставин трагедії в Полтаві

Реакція Лубінця на ракетний удар по Полтаві

Чергова російська нелюдська жорстокість і цинізм! Сьогоднішній варварський обстріл Полтави, коли російські військові випустили дві балістичні ракети по навчальному закладу,

– написав він.

Омбудсман уточнив, що наразі відомо, що внаслідок цієї трагедії загинуло понад 40 осіб, ще близько 200 людей отримали поранення. За його словами, це е черговий доказ того, що ворог не має ні честі, ні совісті. Він не зупиниться ні перед чим, аби посіяти страх та страждання.

"Світ повинен побачити й засудити ці варварські дії. Полтава, як і вся Україна, ніколи не пробачить цього терору. Ми пам'ятаємо кожну жертву, і справедливість обов'язково переможе", – додав Лубінець, коментуючи підступний удар.

До слова, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Внаслідок атаки частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку, багато людей опинились під завалами.