БпЛА атакували Іжевськ в Росії: під ударом одне з підприємств міста
- БпЛА атакували Іжевськ вранці 1 липня, постраждало одне з підприємств міста.
- Росавіація вводила тимчасові обмеження на прийом та відправку літаків в аеропорту Іжевська.
Російський Іжевськ атакували БпЛА вранці 1 липня. Постраждало одне з підприємств міста.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про атаку на Іжевськ
Жителі Іжевська повідомляють про атаку БпЛА на місто. Згодом це підтвердила також місцева влада, під ударом опинилося одне з підприємств в місті.
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Всі оперативні служби виїхали на місце. Додаткову інформацію повідомлятиму в міру надходження,
– написав глава Удмуртської Республіки Олександр Бречалов.
Крім того, раніше Росавіація вводила тимчасові обмеження на прийом та відправку літаків в аеропорту Іжевська.
Нагадаємо, вранці 1 липня дрони також атакували російський Саратов. Місцеві розповіли, що в різних районах міста щонайменше три рази вмикали тривожну сирену. Крім того, в місті пролунала серія вибухів, в місцевому аеропорту також вводили тимчасові обмеження на прийом та відправку літаків.