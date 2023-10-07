Радіють вбивствам мирних громадян: росіяни у мережі "захоплюються" подіями в Ізраїлі
Джерело:Денис Казанський
Після того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль весь світ висловив солідарність та підтримку ізраїльським громадянам. Водночас росіяни відкрито радіють вбивствам мирних людей в ізраїльських містах.
Зокрема, окупанти, не маючи ні краплі співчуття й милосердя, нахабно кажуть, що "ізраїльтяни цього заслужили". Вони також у пропагандистському дусі перекручують історичні факти й негативно висловлюються про єврейських громадян.
До теми Зеленський відреагував на атаку по Ізраїлю та підтримав його право на захист
Росіяни цинічно реагують на події в Ізраїлі
Український журналіст Дмитро Казанський наголосив, що у російських телеграм-каналах наразі "панує радість та повне захоплення" подіями, які трапилися в Ізраїлі. Зокрема, пропагандистський "воєнкор" Дмітрій Стешин пише, що "не відчуває до розстріляних жінок і дітей жодної краплі жалості та співчуття".
Також російський телеведучий Сєргєй Мардан зазначив, що для Росії в тому, що відбувається, "є користь, якій неможливо не порадіти". Окупанти також радіють травмам, які отримали єврейські громадяни й цілком підтримують дії ХАМАС, стверджуючи, що вони "мають право на це".
Російські пропагандисти радіють злочинам в Ізраїлі / Фото з телеграм-каналів Дениса Казанського і Сергія Притули
Український волонтер Сергій Притула також відмітив, що цього дня також і день народження російського президента Путіна, тому, вочевидь, палестинці "зробили йому такий подарунок". Притула іронічно сказав, що глава країни-агресорки зараз "сидить у бункері й смакує кадрами з Ізраїлю".
Не змогли не оминути події в Ізраїлі й у Кремлі. Так, експрезидент Росії Дмітрій Медвєдєв заявив, буцімто початок бойових зіткнень між ХАМАС та Ізраїлем у день 50-річчя початку війни Судного дня – подія, на яку "можна було очікувати". Він також у пропагандистському дусі "звинуватив у цій атаці США".
Медвєдєв додав, що конфлікт між Ізраїлем та Палестиною триває десятиліття, а США нібито є там ключовим гравцем. Він також сказав, що "замість активної роботи над палестино-ізраїльським врегулюванням ці дурні залізли до нас і допомагають неонацистам, зіштовхуючи два близькі народи".
Однак варто нагадати, що саме Росія потурала терористам. Вже з початку повномасштабної війни в Україні лідер формування ХАМАС Ісмаіл Ханія приїжджав до Москви, де зустрічався з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим.
Лавров приймав лідера ХАМАС у Москві / Фото російських ЗМІ
Тоді вони обговорили так звану "палестинську проблематику" і домовилися разом розв'язувати її.
Головне про атаку ХАМАС на Ізраїль
- ХАМАС вранці 7 жовтня масовано атакував Ізраїль ракетами з району Сектора Гази. Палестинські бойовики стверджували, що на ізраїльську територію вони випустили понад 5 тисяч ракет, тоді як ізраїльська влада наголосила на 2 тисячах ракет.
- Наразі в Ізраїлі ввели надзвичайний стан по всій території країни. Крім того, там оголосили набір добровольців до поліції й резервістів у армію.
- Також стало відомо, що ХАМАС міг взяти у полон близько 35 ізраїльських військовослужбовців. Серед них можуть бути жінка військова, а також ізраїльський генерал Німрода Алоні.
- У Пентагоні наголосили, що підтримуватимуть Ізраїль у його праві на самооборону. Там також зазначили, що стежать за всім перебігом подій.