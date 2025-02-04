Росія цинічним ударом по Ізюму вбила вагітну дівчину

Російська армія 4 лютого цинічно спрямувала балістичну ракету на цивільних мешканців Ізюма на Харківщині. Унаслідок удару загинула вагітна дівчина.

Загалом після атаки по Ізюму відомо про 5 жертв та 55 постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Що відомо про жертв та постраждалих в Ізюмі

Унаслідок ракетного удару, попередньо "Іскандером", загинув 44-річний та 69-річний чоловіки, а також дві жінки – 18 та 19 років.

Одна із них була вагітна,

– повідомив Синєгубов.

Особисті дані ще одного загиблого чоловіка встановлюють.

Також відомо про 55 постраждалих, зокрема, трьох дітей.

"Серед них хлопчик 6 років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані. Хлопчик та 16-річна дівчина в середньому", – додав голова ОВА.

Щонайменше 24 людини госпіталізовано до лікарень, троє з них перебувають у важкому стані.

Більшість постраждалих – працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медколеджу тощо.