У кожній сім'ї загинуло по 2 – 3 людини: наслідки цинічного удару по Грозі

Росіяни 5 жовтня завдали ракетного удару по кафе-магазину на Харківщині. Внаслідок страшної атаки загинуло більше 50 наших громадян. Всі вони були жителями одного села Гроза.

До повномасштабної війни у селі проживало приблизно 330 людей, але частина з них виїхала. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що у населеному пункті залишалося близько сотні людей. Майже половину населення вчорашнім ракетним ударом вбила Росія.

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Загиблі є майже в кожній родині

Рідні загиблих приходили упізнавати своїх близьких, вони також хотіли долучитися до розбору завалів, але рятувальників є достатньо. У поліції підтвердили загибель 51 людини, ще 6 поранені, а 4 – вважають зниклими безвісти, серед них двоє дітей. У Харкові та області оголосили триденну жалобу.

Представники майже кожної домівки зібралися у маленькому кафе. Було близько 60 осіб. Вони поминали людину. Всі були цивільними, жодної військової особи, навіть жодного правоохоронця, лише місцеві мешканці,

– розповів керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

Окрім повністю знищеного кафе-магазину також постраждали житлові будинки. Влада обіцяє, що людям нададуть всю допомогу.

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Що розповідають рідні загиблих

Олександр Муховатий вчора втратив трьох членів родини. У кафе перебували його брат з невісткою та мама.

"Я знав, що брат з невісткою мали йти на похорон, почав телефонувати брату, але телефон вже не відповідав, додзвонився до племінника і він сказав, що мама, тато й бабуся під завалами. Поки знайшли тільки брата, через те, що у нього в кишені був паспорт. У кожній сім'ї по 2 – 3 людей…. наполовину знищили наше село", – сказав місцевий мешканець.

У Тетяни Лукашової загинула дочка із зятем.

Доньку звали Світлана, їй було 43 роки, а зятю лише через місяць мало бути 48. У них залишилося двоє діток,

– сказала жінка.

Удар росіян по кафе у Харківській області