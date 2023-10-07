Є хата в нас, там буде п'ять трун одразу, – жителі Грози емоційно оплакують односельців

Жителі селища Гроза в Куп'янському районі на Харківщині оговтуються після удару росіян по кафе, внаслідок якого загинуло 52 людей. Односельці знають кожного, хто загинув, адже село маленьке і дружнє.

В репортажі мешканці Грози емоційно реагують на російський ракетний удар. Вони не приховують розпачу, сліз та горя.

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Так, жителька Ольга розповіла, що ракетний удар стався, коли відбувалось вшанування військовослужбовця Андрія, віддати честь якому прийшли його син та дружина.

В одній хаті 5 трун

В іншій родині Пантелєєвих, каже Ольга, від удару загинули мама, тато, бабуся, дідусь та четверо дітей.

Є хата в нас, там буде п'ять трун одразу: бабуся, дідусь, їхня дочка, невістка і свати… Всі будуть там, нема нікого,

– розповідає жінка.

Ще одна мешканка Валентина каже, що кафе, в якому мало відбутись прощання з військовим Андрієм, було зачинено, але заради поминок його відкрили.

Удар стався відразу, як люди зайшли у кафе

"Кафе не працювало. Попросили господаря, щоб відкрили та приготували там обід. Люди прийшли на поминки. У них дуже багато родичів, дуже багато! І саме в цю хвилину, коли вони зайшли, одразу ракету кинули! Вони не встигли, певно, і за столи сісти", – каже вона.

Валентина розповіла, що оскільки село невелике, то жорстокий російський удар торкнувся чи не кожного жителя.

Всі там, всі. І подружка в мене на роботі робила, родичі в неї. В неї загинула донечка, синочок, і онучок, і чоловік. Всі загинули, вся сім'я! Вони родичі були, і всі були там,

– розповідає вона.

Ольга зазначила, що село Гроза є маленьким, але дружнім.

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