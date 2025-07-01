Удар по Камʼянському району на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Росіяни завдали ракетного удару по Камʼянському району на Дніпропетровщині вранці 1 липня. Внаслідок ворожої атаки загинули та постраждали люди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Що відомо про жертв та постраждалих в Кам'янському районі

Вранці 1 липня ворог завдав ракетного удару по Кам'янському району Дніпропетровської області. На місці влучання виникла пожежа. Наразі уточнюється інформація щодо наслідків ворожої атаки.

Після ракетної атаки по Камʼянському району, на жаль, є загиблі та поранені,

– повідомив Лисак.

Він додав, що про усі деталі повідомить згодом.

Нагадаємо, що росіяни також атакували дронами Дніпропетровську область у ніч на 1 липня. Російські БпЛА поцілили по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах, там виникли пожежі. Внаслідок ворожої атаки було знищено авто й сільгосптехніку, на щастя, минулося без постраждалих.

Також росіяни ударили по Нікопольщині за допомогою артилерії та FPV-дронів.