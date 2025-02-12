Внаслідок удару по Києву загинув чоловік: що про нього відомо

Уночі 12 грудня окупанти запустили по Києву балістичні ракети. Ворог вбив одну людину і чотирьох поранив. Журналісти розповіли, що відомо про загиблого чоловіка.

Близько о пів п'ятій ранку в українській столиці прогриміла серія вибухів. Противник завдав по місту ракетних ударів, передає 24 Канал.

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Ким був вбитий росіянами у Києві чоловік

Ворожі снаряди спричинили руйнування одразу у 4 районах міста. Це Святошинський, Голосіївський, Солом'янський і Оболонський. В останньому пошкоджені дві офісні будівлі. Внаслідок атаки спалахнув бізнес-центр. За даними ЗМІ, загиблий чоловік працював там охоронцем. У цю трагічну ніч він якраз перебував на нічному чергуванні.

За іншою інформацією, жертвою окупантів став працівник котельні. За словами людей, які працюють в інших будівлях, він був на чергуванні.

Поряд з бізнес-центром розташована ще одна офісна будівля. Вона теж досить серйозно пошкоджена. Між цими будинками були і машини. Зокрема, комунальний трактор, який повністю згорів. Вибиті вікна, скло практично всюди.

До слова, у Повітряних силах розповіли про збиття шести балістичних ракет, якими окупанти атакували Київ і Кривий Ріг.