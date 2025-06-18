У пошкодженій п'ятиповерхівці у Києві обвалився проліт на сходах

17 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Нині у Солом'янському районі стався обвал конструкцій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Що відомо про обвал будинку у Києві

У Солом'янському районі в одному з будинків, що був пошкоджений через ворожу атаку 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій

Зокрема, в 5-поверхівці впав проліт на сходах між верхніми поверхами,

– вказала влада.

Як повідомляє міська держадміністрація, потерпілих немає. Рятувальники евакуювали 5 осіб. Аварійні бригади працюють на місці.

Зауважимо, що ввечері 18 червня рятувальники завершили пошукові роботи в Солом'янському районі Києва. Операція тривала майже 40 годин, працювали навіть вночі. Проте розбір конструкцій все ще триває.

Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення.

З-під завалів удалося врятувати 2 людей, ще близько 50 деблокували з квартир та під'їздів. Понад 200 людям допомогли психологи, просто на місці.