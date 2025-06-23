Росія пошкодила кампус КПІ імені Сікорського: фото руйнувань

Уночі 23 червня загарбники запустили по Києву "Шахеди" та балістичні ракети. Ворог уразив житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема кампус технічного університету.

У КПІ імені Ігоря Сікорського окреслили наслідки атаки. Кажуть, що постраждалих серед працівників навчального закладу та студентів немає. Втім, є руйнування, передає 24 Канал.

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Який на вигляд кампус КПІ після атаки 23 червня

Зокрема, пошкоджень зазнали:

спорткомплекс;

декілька навчальних корпусів;

чотири гуртожитки

В університеті спростували інформацію, яку поширили у деяких новинних каналах щодо пожежі будівлі КПІ. Там наголосили, що пожежа була у будівлі, яка не належить університету.

Загалом атака росіян завдала закладу мільйонні збитки.

Наслідки удару по об'єктах КПІ / Фото Facebook університету

Нагадаємо, що внаслідок удару по Києву обвалився під'їзд п'ятиповерхового будинку у Шевченківському районі. З-під завалів станом на 10:00 дістали тіла 6 загиблих. Кількість жертв може зрости, адже пошуково-рятувальні роботи тривають.

Зазначимо, що загалом у ніч проти 23 червня противник атакував 368 засобами повітряного нападу: 352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, 11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 і 5 крилатими ракетами "Іскандер".