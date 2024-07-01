Удар по Оболонському району відрізняється від попередніх обстрілів столиці: пояснення КМДА

Удар по Києву 30 червня росіяни вперше здійснили не балістикою чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників.

У Київській міській військовій адміністрації вважають, що це свідчить про те, що ворог випробовує нові тактики.

Дивіться також Вибух на енергооб'єкті в Києві: чи вплине це на ситуацію зі світлом

Також відрізняє цю атаку те, що російські війська завдали удару не в темний час доби та не комбінованим чи масованим обстрілом.

Ворог випробовує нові тактики — шукає влучний час, методи й засоби, аби вразити Київ. Бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників!,

– ідеться у повідомленні.

В КМВА також нагадали мешканцям столиці, що не можна ігнорувати повітряну тривогу. Оскільки попри збиття ракет, їхні уламки можуть бути загрозою для життя людей.

Удар по Києву