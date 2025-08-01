31 липня Росія масовано обстріляла українську столиці. Ворожі снаряди влучили у багатоповерхівки у Солом'янському та Святошинському районах. Загинуло понад три десятки людей.

Жертвами російської атаки на Київ стала 31 людина, серед них – 5 дітей, передає 24 Канал.

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Що відомо про жертв ворожої атаки на Київ 31 липня?

Вранці 1 серпня на сторінці Феодосіївської сільської ради у Facebook з'явилася трагічна звістка. Там повідомили, що внаслідок ракетної атаки на Київ під завалами багатоквартирного будинку у Києві загинула вихователь Іванковичівського ліцею Наталія Анатоліївна Гайова. Жінці було 47 років.

Разом із нею загинули її два сини – 22 і 17 років. У родині залишилися чоловік Наталі та малолітній син.

Раніше стало відомо, що під завалами багатоповерхівки у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Лілія працювала інспектором у патрульній поліції Києва з 2017 року. Жертвою окупантів також став 6-річний Матвій Марченко. Хлопчик займався карате у клубі "Сен-Бін" та водними видами спорту у клубі "Бригантина", де його знали як талановитого спортсмена.