Важко уявити, що було б, якби всі балістичні ракети влучили, – Ігнат про російську атаку Києва

Під час атаки на Київ уночі 24 квітня ворог використав, зокрема, балістичні ракети. По цілях працювала протиповітряна оборона, водночас наслідки обстрілу могли б бути гіршими, якби всі ракети влучили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері національного маратону.

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Що сказав Ігнат про російську атаку на Київ

Юрій Ігнат пояснив, що те, що сьогодні вдалося збити протиповітряній обороні над Києвом, є "доволі таким непоганим результатом".

Звичайно, що є жахливі наслідки російської атаки… Бити балістикою по містах-мільйонниках – це вже не те що злочин, тероризм. Важко собі уявити, що було б, якби всі ті балістичні ракети, які сьогодні запустили передусім по столиці України, досягли б цілей,

– зазначив він.

Представник Повітряних сил наголосив, що наші військові бачать результат, скільки балістичних ракет збито, а також потужний результат по збиваннях інших засобів повітряного нападу. Ігнат також відзначив сьогоднішню роботу української тактичної авіації.

"Це пілоти F-16, Mirage, вони непогані дали сьогодні результати. Кілька десятків повітряних цілей (крилатих ракет і "Шахедів" – 24 Канал) збито саме нашими українськими льотчиками. Ми хочемо вчергове відзначити в Повітряних силах, що ефективність західних літаків доволі є високою на сьогодні", – підкреслив полковник.

Юрій Ігнат також пояснив, що як F-16 та Mirage, так і старий парк радянської авіації можуть збивати лише цілі, які летять по аеродинамічній траєкторії, тобто крилаті ракети та безпілотники. По балістиці, на жаль, авіація не може працювати, тому по цих цілях відпрацьовують системи Patriot.

До слова, у Повітряних силах розповідали, що українська ППО вночі 24 квітня збила 112 повітряних цілей, серед яких були 48 ракет різних типів та 64 ударних безпілотники типу "Шахед". Водночас 68 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.