Проводять антистресові заходи: відео наслідків падіння уламків ракети у зоопарку Києва

У ніч проти 16 травня ворог знову завдав масованого удару по Києву. Наші титани ППО знищили всі ракети, однак уламки впали на територію столичного зоопарку.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, на щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було.

Дивіться також У Росії вже менше можливостей для масованих атак, – ГУР про зміну тактики агресора

Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали.

Зараз із тваринами проводять антистресові заходи. І сьогодні, як зазвичай, о 10:00 зоопарк відкриється для відвідувачів. Так що приходьте заспокоїти і підтримати мешканців "КиївЗоо",

– закликав Кличко.

Наслідки падіння уламків ракети: дивіться відео

Що відомо про атаку ворога 16 травня

Російські окупанти у ніч проти 16 травня атакували Україну 18 ракетами. Головний удар прийшовся на столицю. Орієнтовно о 03:30 російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, вороги випустили:

з шести літаків МіГ-31К – 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

з кораблів у Чорному морі – 9 крилатих ракет "Калібр" та 3 ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Наші сили ППО знищили усі 18 ракет. Також Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українські захисники ліквідували безпілотники "Орлан-10" та SuperCum.

У КМВА раніше зазначили, що падіння уламків зафіксували у:

Оболонському;

Шевченківському;

Солом'янському;

Дарницькому районах.

Міський голова Віталій Кличко о 03:56 додав, що внаслідок ракетного удару у Солом'янському районі постраждало троє людей. В Оболонському, де впали уламки ракет, минулося без потерпілих.