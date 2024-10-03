Удар по кладовищу та лініях електропередач: Росія атакувала вночі Одещину

Росія атакувала Україну "Шахедами" в ніч проти 3 жовтня. В Одеській ОВА розповіли про наслідки ударів.

Ворог бив безпілотниками усю ніч, запустивши понад сто дронів. Більшість збила ППО. Зранку знову фіксують БпЛА на Півночі України. На Одещині, за словами Олега Кіпера, немає поранених.

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Які наслідки атаки "Шахедами" по Одеській області

Вночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Один із "Шахедів" упав на територію кладовища в Березівському районі без подальшого загорання. Загиблих та постраждалих немає. Інший, при падінні, пошкодив лінії електропередач,

– повідомив Кіпер.

Зараз понад дві тисячі абонентів у Березівському районі лишаються без електропостачання.

"Наші енергетики з ночі працюють без перерви і вже заживили більше трьох тисяч абонентів. Працюватимуть і надалі, поки світло не з'явиться у кожній домівці", – запевнив чиновник.

Важливо! На Київщину безпілотники заходили хвилями протягом всієї ночі, до того ж ворог пускав їх на різних висотах. Уламки впали у п'яти районах області, були пожежі.