Конотоп оговтується після удару: грошей на відновлення водопостачання нема

Росія завдала цинічного удару по Конотопу. Місто почало оговтуватись від ворожого обстрілу.

Вночі проти 12 вересня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Конотопу. Відомо, що у місті є 14 поранених.

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Немає грошей на відновлення водопостачання

Мер Конотопа Артем Семеніхін розповів, що у міста, яке постраждало від ворожого удару, немає грошей, щоб відновити водопостачання в будинках

За його словами, постраждалі також у стабільному стані. Він також зазначив, що "Шахед" зруйнував частину трамвайної колії.

Семеніхін також сказав, що тривають роботи із ліквідації наслідків. У місті буде збиратись сесія міської ради, де вони будуть шукати кошти на ліквідацію наслідків.