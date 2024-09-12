Росії плювати на продовольчу безпеку, – політолог про атаку по кораблю з зерном

Росія вдарила ракетою по судну із зерном, яке вийшло з територіальних вод України. Це – виклик величезній кількості країн світу, які підтримують продовольчу безпеку.

Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що російські терористичні атаки часто не мають конкретної цілі та мети. Вони намагаються бити і по енергетиці, і по цивільних об'єктах на кшталт житлових будинків, лікарень; і по військових.

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Чому Росія вдарила по судну

Як наголосив Джигун, Росія займається тероризмом. Вони хочуть впливати на ситуацію в Україні та контрольованість усіх процесів.

Удар по судну показує, що Росії не подобається теза, яку підтвердили на першому Саміті миру, що продовольча безпека є одним з пріоритетів завершення цієї війни.

Майже половина країн світу погоджується з тим, що перевезення зерна та інших українських ресурсів мають відбуватися в безпечних умовах. Тут йдеться про здатність багатьох держав забезпечувати себе продуктами. Так Росія в черговий раз плює на норми міжнародного права, на продовольчу безпеку та консенсус, який склався між десятками країн світу щодо підтримки української формули миру,

– сказав Джигун.

Також в Кремлі явно незадоволені тим, що Україна змогла подолати опір Росії та успішно здійснює експорт за допомогою моря.

Зверніть увагу! У ВІйськово-морських силах України розповіли деталі російського удару по судну в Чорному морі. Інцидент стався у виключній морській економічній зоні Румунії.