Удар по корумпованій системі: Україна почала справжнє очищення судової влади

Україна входить в етап очищення одного з найбільш кланових та корумпованих середовищ – судової влади. Система пручається, адже істерики бенефіціарів корупції перемежовуються з бажанням Юлії Тимошенко зберегти статус-кво.

Верховна Рада прийняла 2 закон з судової реформи, який стосується Вищої ради правосуддя. При його формуванні міжнародні експерти матимуть вирішальний голос, а це відсіє недобросовісних кандидатів.

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Як голосували за законопроєкт

Цей сценарній відповідає очікуванням суспільства та ключових міжнародних партнерів України з "Великої Сімки". Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів.

Показово, що жодного голосу не дала опозиція: "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, ОПЗЖ Віктора Медведчука та "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Таким чином вони продемонстрували своє справжнє ставлення до реформ в Україні та бажання жити за правилом "чим гірше – тим краще".

Рішення пройшло голосами "Слуги народу" – 224 члени фракції та 2 позафракційні депутати. Мовиться про Дмитра Разумкова та Руслана Стефанчука.



Дмитро Разумков та Руслан Стефанчук / Колаж 24 каналу

Хто був членом ВРП раніше

Вища рада правосуддя – це орган, з яким мало перетинаються пересічні громадяни. Більшості з читачів абревіатура ВРП нічого не скаже.

Насправді цей орган є дуже впливовим – він записаний у Конституції. Тривалий час Вищу раду правосуддя, коли вона називалася Вища рада юстиції, очолював Сергій Ківалов, що на роки чи навіть десятиліття зробила його одним з найвпливовіших ділків юридичної системи України, який міг "порішати" майже в будь-яких судах.

Також членом Вищої ради юстиції був Віктор Медведчук. Він засідав там протягом 12 років. Це теж пояснює його величезний вплив на суди.



Віктор Медведчук був членом Вищої ради юстиції / Фото Getty Images

У чинному складі ВРП є юристи, які фігурують в гучних кримінальних провадженнях. У 2016 році Генеральна прокуратура повідомила, що члену Вищої ради юстиції Павлу Гречківському висунули підозру через замах на шахрайство.

Що відомо про Павла Гречківського

Його підозрювали у вимаганні 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судове рішення. Було затримано посередника – арбітражного керуючого Мін'юсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тисяч доларів.

У підсумку Гречківський затягував справу. Спочатку вдавали, що його спільник Шкляр неосудний і замовили психіатричну експертизу. Втратили декілька місяців, але ця експертиза встановила, що Шкляр осудний. Потім Гречківський протягом кількох місяців не міг ознайомитись з 7 томами обвинувачення.

Коли ж прокуратура попросила обмежити ознайомлення зі справами, то Печерський суд Києва відмовив ГПУ у цьому клопотанні. Власне, щось інше було складно уявити, адже судді ходять під цим самим Гречківським.

На посаді члена Вищої ради правосуддя Гречківський відзначився переслідуванням полтавської судді Лариси Гольник.



Павло Гречківський – у чинному складі ВРП / Фото з фейсбуку Гречківського

Саме він був доповідачем у справі Гольник, яку покарали не за корупцію, а за її викриття корупції. Це було очевидне переслідування, що заблокувало їй можливість брати участь у конкурсі до Антикорупційного суду.

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Етична рада перевірятиме на доброчесність

ВРП вимагає якнайшвидшого та якнаймасштабнішого перезавантаження. Згідно з ухваленим законом, в Україні створять окремий орган з міжнародними експертами, який перевірить на доброчесність членів Вищої ради правосуддя та кандидатів до ВРП.

Цей орган – Етична рада за участі міжнародних експертів, яка діятиме 6 років. Закон передбачає, що ключовим в Етичній раді буде голос незалежних міжнародних експертів.

Якщо Етична рада встановить, що член ВРП не відповідає критеріям доброчесності, він автоматично буде відсторонений від посади.

Після цього повноваження такого члена ВРП може підтвердити суб'єкт призначення: з'їзд суддів, адвокатів, прокурорів і юридичних вишів, президент чи парламент. Якщо відповідний з'їзд не підтверджує повноваження члена ВРП більшістю голосів, його звільнять з Вищої ради правосуддя.

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Як відреагувала громадськість

Громадські активісти зустріли повідомлення про ухвалення закону з великим ентузіазмом. Наприклад, керівник організації DEJURE Михайло Жернаков зазначив, що це, без перебільшення історична подія й такого амбітного проєкту з часів Революції Гідності не було.

Окрім фундації DEJURE, ухвалення закону підтримували Центр протидії корупції і "Автомайдан".

Тепер від ВРП безпосередньо залежить, кого саме оберуть для заповнення більш ніж 2 тисяч вакантних посад в українській судовій системі. Тому лише справжнє, а не фіктивне очищення цього органу дозволить провести реальну судову реформу.

Чому ухвалення закону є важливим

Ухвалення цього закону є однією з умов для України щодо відновлення кредитування МВФ за програмою Stand-by. Його також підтримувала "Велика Сімка".

Голосування "слуг народу" за закон у цій редакції є важливим сигналом напередодні візиту Володимира Зеленського у Вашингтон та є підтвердженням його проєвропейських поглядів.

Як Тимошенко перешкоджає реформі

Однак Юлія Тимошенко вирішила підкласти свиню владі, а насправді – самій собі й іншим депутатам. Найближчий до неї депутат Сергій Власенко разом з колегою з "Батьківщини" Андрієм Пузійчуком внесли постанову, щоб скасувати ухвалення цього закону, який перезапускає Вищу рада правосуддя за участю іноземців.



Юлія Тимошенко вирішила підкласти свиню владі / Фото "Батьківщини"

Це старий "депутатський фінт" – кожен нардеп може оскаржити ухвалення закону спеціальною постановою. Поки її не розгляне парламент, його не можна підписувати. Навіть якщо голосів за цю стоп-постанову немає, закон не рухається без її розгляду.

За їхнім задумом, старт реформи ВРП мав відкластися мінімум на 1,5 місяця – до вересня, бо Верховна Рада пішла на канікули. Розглянути постанови, щоб розблокувати підписання закону, депутати просто не встигали.

Однак цей "маневр" в інтересах суддівської мафії з блокуванням закону подолали. Було скликано спеціальне позачергове засідання Верховної Ради, щоб провалити цю ініціативу, внесену Власенком. Сам нардеп, як і Тимошенко, були відсутніми на засіданні парламенту.

Ще один закон судової реформи – ВККС

Крім закону про ВРП, Верховна Рада повторно прийняла ще один закон судової реформи – про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, який був заветований Зеленським у зв'язку з наявністю норм, які суперечать одна одній.

Закон проголосували з урахуванням пропозицій Зеленського й знову монобільшістю – 226 "слуг народу". Тепер міжнародні експерти матимуть право вето при формуванні й Вищої кваліфкомісії суддів.



Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт / Фото Офісу Президента

Обидва закони є виконанням вимог МВФ, що може розблокувати виділення грошей за програмою Stand-by.

У членів ВРП почалася істерика

Розуміючи, що реформу не зупинити, істерика почалася тепер уже в членів Вищої ради правосуддя. Вони звернулись до депутатів з вимогою не проводити судову реформу. Їхні аргументи заслуговують на окрему увагу та ганьбу.

Жоден суд, орган судової влади чи суддівська асоціація не підтримали законопроєкт про реформування ВРП,

– мовиться у заяві ВРП.

Було б набагато гірше, якби судді аплодували цьому закону, адже це означало б, що він не діятиме. Ще один аргумент ВРП проти закону – реформа начебто жодним чином не розв'язує реальних проблем. Насамперед це фінансування.

Так, справді останній часом суди зіштовхнулися з серйозним браком грошей, коли їх не вистачало навіть на марки для розсилки повісток та ухвал. Однак головна проблема – це першочергово корумповані судді та їхні змови під парасолькою членів ВРП.

Корумпованій системі можуть завдати удару

Тепер цю кругову поруку буде зламано – вирішальний голос під час оновлення судових органів отримають міжнародні експерти. Якщо Зеленський проведе цю реформу повноцінно, він завдасть удару в самісіньке серце корумпованої системи.

Однак і громадськість має контролювати, адже в нас теж були випадки, коли через міжнародне конкурсне журі обирали людей, які потім зраджували ідеалам. Наприклад, так сталося з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким. Його теж обрали міжнародники, а згодом задокументували за злиттям кримінальних справ.

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