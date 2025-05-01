У Костянтинівці ворог обстріляв критичну інфраструктуру

Зранку 1 травня росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Костянтинівської громади на Донеччині. Унаслідок удару немає постраждалих серед мирного населення.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова.

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Що відомо про ворожий удар по Костянтинівці

Сергій Горбунов повідомив, що окупанти завдали авіаудару по об'єкту критичної інфраструктури.

1 травня 2025 року о 10:40 російські окупанти здійснили авіаудар керованою авіабомбою ФАБ-250 по території підприємства критичної інфраструктури громади,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки на Костянтинівку / Фото у фейсбуці Сергія Горбунова

Горбунов зауважив, що постраждалих унаслідок удару немає, проте є пошкодження інфраструктури:

частково зруйновано фасад адміністративної будівлі комунального підприємства;

пошкоджено або знищено 5 гаражів;

пошкоджено 2 легкових автомобілі;

зазнали руйнувань 2 господарські приміщення.

Наслідки удару окупантів по критичній інфраструктурі Костянтинівки / Фото у фейсбуці Сергія Горбунова

Він наголосив, що залишатися на Донеччині зараз небезпечно.

Нагадаємо, що росіяни значно збільшили інтенсивність бойових дій на фронті напередодні 9 травня. Основні зусилля ворожа армія зосередила на Покровському напрямку.

Ексспівробітник СБУ припустив, що росіяни можуть не штурмувати місто Покровськ, а обійти його з західного боку. На його думку, якщо цю дорогу їм вдасться перерізати, то місто фактично буде відрізане від постачання.