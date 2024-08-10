У Костянтинівці завершили розбір завалів торгівельного центру

Напередодні росіяни атакували торгівельний центр у Костянтинівці Донецької області. Вдень 10 серпня рятувальники завершили розбір завалів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що на місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій. Також він розповів про жертв атаки.

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Наслідки атаки на Костянтинівку

Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинули 14 осіб і поранено 44 особи,

– констатував Клименко.

З 8 невстановлених тіл криміналістам поліції вдалося ідентифікувати 5 – це три жінки та двоє дітей, а саме дівчата 2012 та 2014 років народження. Залишилося ідентифікувати 3 особи.

Для ретельного документування воєнного злочину Росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

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Відомо, що авіаудар було здійснено ракетою Х-38. Ціль для неї підсвічували лазером за допомогою дрона – тобто росіяни висіли над Костянтинівкою та підсвічували саме супермаркет. Ракета відрізняється невеликою дальністю – до 40 кілометрів, швидкість – до двох махів.