Росіяни вдарили по Харківщині: пошкоджена будівля сільради, під завалами люди

Росія продовжує атакувати мирні міста України. На цей раз під ударом опинилося село Козача Лопань Дергачівської громади харківської області.

Нагадаємо, що це не перший удар Росії по населеному пункту. Раніше окупанти розстріляли селище Козача Лопань на Харківщині з танка.

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Що відомо про удар по Козачій Лопані

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 12:25 російські війська вдарили по селищу Козача Лопань Дергачівської громади.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю сільської ради. Також є інформація, що під завалами перебувають троє людей.



Наразі на місці удару працюють всі профільні служби. Синєгубов також зауважив, що є загроза повторних ударів.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що від 24 лютого 2022 року, Росія уразила 11 879 об'єктів на території України, більшість з яких цивільні. Було здійснено 9 590 ракетних та 13 997 дронових ударів.