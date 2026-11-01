Росія влучила по території гуртожитку на Вінниччині: загинули 2 людей, серед поранених – діти

1 листопада російські війська атакували дронами Вінницьку область. Під ударом ворога опинилася Козятинська громада.

Про наслідки обстрілу повідомила глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Скільки людей постраждали внаслідок атаки?

За словами посадовиці, жертвами ворожого удару стали двоє людей – 13-річна дівчинка та жінка. Дитина загинула на місці, а жінка померла у реанімації.

Внаслідок обстрілу постраждали 4 людини. Серед них – троє дітей – двоє п'ятирічних та 16-річний хлопець, вони госпіталізовані з травмами середньої тяжкості. Також поранень зазнав 24-річний чоловік, у нього легкі травми, йому надають медичну допомогу.

Влучання сталося між гуртожитком та одним із навчальних закладів. На місці працюють усі відповідні служби,

– йдеться у повідомленні глави ОВА.

У ДСНС уточнили, що російський дрон влучив по території гуртожиткку професійного училища. Рятувальники ліквідували пожежі двох автомобілів, що виникли внаслідок влучання.

Наслідки удару по Козятинській громаді / Фото ОВА, ДСНС

Нагадаємо, уночі 1 листопада Вінниччина пережила чергову масовану атаку ворога.

Окупанти вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджено вежі мобільного зв'язку, приватну складську будівлю, вікна в багатоповерхових будинках, а також зупинки громадського транспорту та автомобіль у місті Вінниця.