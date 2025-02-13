Росіяни вдарили по Краматорську: моторошні наслідки атаки

У четвер, 13 лютого, російська окупаційна армія вдарила по Краматорську на Донеччині. На жаль, внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Краматорську міську раду.

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Окупанти вчергове атакували Краматорськ

Російські війська вдарили по промисловій зоні та приватному сектору Краматорська. Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що наразі наслідки з'ясовуються, а на місці працюють всі відповідні служби.

Згодом він додав, що внаслідок удару є постраждалі.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Журналісти "Донбас Реалії" повідомили про пораненого хлопця та зруйновані приватні будинки в місті, також палає автомобіль. Видання опублікувало моторошні кадри з місця атаки.

Росіяни вдарили по Краматорську / Фото: "Донбас Реалії"

У міській раді зазначили, що краматорців, чиє житло постраждало, забезпечать тимчасовим розселенням.

Важливо! Для тимчасового розселення необхідно звернутися за номером телефону контакт-центру Краматорська – 099 099 1505.

До слова, 9 лютого Росія також цинічно атакувала Краматорськ та Костянтинівку. Тоді удар у Краматорську припав на цивільну інфраструктуру, а 12 осіб зазнали поранень.