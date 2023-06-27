За мить до трагедії вирувало життя: що відомо про моторошний ракетний удар по Краматорську

Російські окупанти увечері 27 червня завдали ракетний удар по Краматорську. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Одна з ворожих ракет влучила у піцерію в центрі міста. Друга – у селі Біленьке на Донеччині. Все, що відомо про трагедію у Краматорську, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про жертв та постраждалих

На жаль, внаслідок ракетного удару є загиблі та десятки постраждалих. Станом на 23:20 повідомляють про 4 жертв (серед них – 17-річна дівчина) та 42 постраждалих (серед них – дитина 2022 року народження).

Від влучання снаряду у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, повідомляють, що серед поранених – троє іноземців. Також 5 постраждалих – жителі села Біленького.

Кадри з місця трагедії / Нацполіці

Станом на 22:00 у поліції заявили, що пожежу вже ліквідували.



Рятувальники працюють на місці трагедії / МВС України

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Триває рятувальна операція

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. Повідомляють, що там можуть бути люди.

Офіс генпрокурора повідомив, що в епіцентрі вибуху опинилися багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди.

У Донецькій ОВА наголосили: вочевидь, удар мав коригувальника.