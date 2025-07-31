Росія завдала чергового терористичного удару по Краматорську. Внаслідок ворожої атаки постраждала житлова забудова в центрі міста.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Краматорську міську раду.

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Що відомо про удар по Краматорську?

Російські війська продовжують завдавати ударів по мирних містах України. Удень 31 липня під ударом опинився центр Краматорська на Донеччині.

Попередньо – російський удар по житловій забудові в центрі Краматорська,

– йдеться у повідомленні.

Після вибуху на місці удару піднявся стовп диму. Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждали люди. В міській раді закликали перебувати в укритті до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, 22 липня російські війська завдали удару по багатоквартирному житловому будинку в Краматорську. Внаслідок ворожої атаки загинула дитина, поранення отримали 8 осіб. На місці удару виникла пожежа.