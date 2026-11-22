В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук проаналізував наслідки останніх ударів по Кримському мосту та російських нафтопереробних заводах.

Кримський міст, який Росія роками називала символом своєї присутності на півострові та важливою транспортною артерією, поступово перетворюється на слабке місце окупаційної армії. Серія українських ударів не лише пошкодила саму переправу, а й змусила росіян шукати обхідні шляхи для постачання військ. Та проблема Кремля значно масштабніша: під прицілом опинилися й інші мости, залізничні маршрути, нафтопереробні заводи та об'єкти протиповітряної оборони.

Ці атаки не є окремими епізодами – вони складаються в послідовну стратегію, покликану ізолювати Крим і послабити російську оборону на півдні України. Ексклюзивно для 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук проаналізував, яких втрат уже зазнала ворожа логістика, чому удари по переправах матимуть накопичувальний ефект і як Україна готує умови для повної блокади півострова.

Кримський міст більше не рятує Росію

Заяви російського керівництва про те, що Кримський міст нібито є виключно цивільним об'єктом, парадоксальним чином стали реальністю. Після серії успішних атак Сил оборони України ця переправа фактично припинила виконувати функцію військової логістичної артерії.

Раніше через автомобільну частину мосту проходило близько 20 тисяч тонн вантажів, які забезпечували угруповання військ "Днєпр" на Придніпровському напрямку, а також постачали снаряди для терору Херсона та безпілотники для Запорізького фронту.

Сьогодні ж міст перетворився на об'єкт, який не здатен забезпечувати потреби окупаційної армії. Залізнична колія зазнала суттєвих пошкоджень, і хоча окупаційна влада заявляє про швидке відновлення, реальний рух зупинено.

Місцеві жителі та самі російські залізничники чудово розуміють ризики, тому рух потягів залишається паралізованим. Це не просто тимчасова незручність, а фундаментальний злам у системі забезпечення російських військ на півдні України.

Зупинка Кримського мосту змушує Росію перенаправляти весь військовий та цивільний трафік на так званий сухопутний коридор від Сімферополя до Ростова. Однак цей шлях вже перебуває під щільним вогневим контролем українських сил.

Важливо, що, крім цього, тепер і судноплавство під Керченським мостом повністю заблоковане (орієнтовно на кілька місяців). Захаращення каналу унеможливило безпечний прохід вантажних суден між Чорним та Азовським морями через невелику глибину протоки.

Ба більше, українські військові завдали точкових ударів по трьох ключових мостах у південній операційній зоні, зокрема через річки Міус та Сіверський Донець.

Ці об'єкти є надважливими для ворожої логістики. Хоча наслідки цих руйнувань не позначаться на лінії фронту миттєво, проблеми накопичуватимуться в геометричній прогресії. Ворог зіткнеться з божевільним трафіком на вузьких ділянках, де тимчасові переправи та насипи не здатні компенсувати втрату повноцінних мостів. Це створює ефект "пляшкового горлечка", який уповільнює ротацію, підвезення боєприпасів та евакуацію.

Унікальна синхронізація атак

Зміна ситуації на фронті зумовлена не лише появою нових дронів чи ракет, а й впровадженням унікальної "штабної технології". Мовиться про високоточне, досекундне планування операцій з використанням сучасних систем зв'язку та штучного інтелекту.

Падіння арки Кримського мосту чи точні влучання в залізничне полотно – це результат глибоких математичних розрахунків, знань фізики, металознавства та конструктивних особливостей об'єктів.

До речі, відновити Кримський міст після атак фактично неможливо. Наразі Росія не має технічних можливостей, які були доступні їй до початку повномасштабного вторгнення.

Ця технологія дозволяє синхронізувати удари на величезних відстанях. Одночасно з атакою на Кримський міст палали нафтопереробні заводи в Росії, а Москва відбивалася від безпілотників. Удари по НПЗ на Кубані та нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" в Татарстані – це ланки одного стратегічного ланцюга.

Росія, яка раніше мала статус "країни-бензоколонки", тепер стикається з дефіцитом пального. У Севастополі та інших містах окупованого Криму вже шикуються черги на АЗС. І хоча це не зупинить російські танки прямо завтра, цивільний сектор і загальна логістика вже відчувають серйозний дефіцит, що неодмінно вдарить по економічній спроможності вести війну.

Останні удари – не кінцева ціль

Системне знищення російських радіолокаційних станцій, засобів ППО та енергетичної інфраструктури в Криму (зокрема, енергомостів на Тамані) має чітку мету – підготовку повітряного коридору.

Це поетапна операція, яка наближає реалізацію стратегії щодо Криму – повної військової та логістичної блокади півострова.

Наступним кроком у цій стратегії має стати домінування в повітрі. Очікуване отримання шведських винищувачів Gripen, оснащених ракетами Meteor, дозволить Силам оборони ефективно збивати російські літаки, які скидають керовані авіабомби (КАБи).

Це перенесе боротьбу з російською авіацією із землі безпосередньо в повітряний простір. Знищення ворожої авіації, параліч логістики та постійний вогневий контроль над переправами – це ті складові, які неминуче призведуть до краху російської оборони на півдні України.