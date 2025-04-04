Удар балістикою, десятки загиблих, серед них багато дітей: усе про обстріл Кривого Рогу 4 квітня

Російська армія ввечері 4 квітня обстріляла Кривий Ріг балістичною ракетою. Внаслідок цього у місті стався приліт та загинуло десятки людей, серед них багато дітей.

Удар відбувся біля місця, де розташований дитячий майданчик. Що відомо про російську атаку Кривого Рогу 4 квітня, скільки людей загинуло та постраждало, які наслідки для міста – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про вибух та приліт у Кривому Розі

Близько 18:50 у Кривому Розі пролунав вибух. До цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворожої балістики.

Згодом стало відомо, що у місті є влучання. У ДСНС розповіли, що пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Поліцейські проводять поквартирний обхід, перевіряють, чи не залишилися потерпілі у помешканнях.

Наслідки ворожого удару по Кривому рогу 4 квітня / Фото ДСНС (18+)

Після цинічної ракетної атаки у Кривому Розі також спалахнули пожежі. Наразі наслідки атаки уточнюються. Після обстрілу у місті розгорнули штаб допомоги.

Район ураження перекритий працівниками поліції задля охорони публічного порядку та збереження майна громадян.

За даними голови Ради оборони Кривого Рогу, Олександра Вілкула, окупанти вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. Посадовець зазначив, що поруч із місцем влучання розташований дитячий майданчик.

Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що загалом у Кривому Розі потрощені зо два десятки багатоповерхівок, понад тридцять автівок, заклади освіти та громадського харчування.

Пошкодження у Кривому Розі через атаку / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Скільки людей загинули та постраждали у місті

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що станом на 19:57 відомо про 14 загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу.

За даними президента Володимира Зеленського, серед жертв 6 дітей.

Глава МВС Ігор Клименко зазначив, що травмовано понад 50 людей. Однак ця кількість зростає, адже громадяни продовжують звертатися за медичною допомогою.

Олександр Вілкул також наголошував, що у лікарнях міста лікарі борються за життя 34 поранених. Серед них – діти. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати їх.

Також місцеві ЗМІ пишуть, що одна людина живцем згоріла у своєму автомобілі через ворожий удар.

У місті багато загиблих та постраждалих через удар / Фото місцевих ЗМІ

За даними Сергія Лисака, найменшому постраждалому – 3 місяці. У хлопчика різані рани. Йому надали допомогу. Оговтуватися від пережитого малюк буде вдома.

На місці влучання також працюють рятувальники та інші екстрені служби, які надають допомогу травмованим.

Чим вдарив ворог по Кривому Рогу

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що ворог, попередньо, вдарив по Кривому Рогу касетною балістичною ракетою типу "Іскандер".

За словами лейтенанта, це свідомий удар для того, щоб вбити велику кількість людей. Таким чином окупанти показують світові, що не хочуть миру, а прагнуть продовжувати війну в Україні.

Як реагує українська влада на моторошний обстріл міста

Володимир Зеленський заявив, що російська ракета влучила у звичайне місце, просто по вулиці, по території із житловими будинками.

Попередньо це удар балістикою. Мої співчуття рідним та близьким. Рятувальна операція триває. Пошкоджено щонайменше 5 будинків,

– зазначив президент.

Президент показав, що відбувається у Кривому Розі після атаки / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського (18+)

Він також зауважив, що щодня відбуваються російські удари, від яких гинуть люди. За словами президента, є тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і це бачать як в Україні, так і у всьому світі.

"Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил – тільки від цього залежить, коли закінчиться війна.", – резюмував глава держави.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Росія у Кривому Розі не цілила по військових об'єктах. Постраждала виключно цивільна інфраструктура.

Росія – це країна, яка системно знищує мирне життя. Вона не випадково обирає цілі. Вона б’є по людях. І це – її справжнє обличчя,

– заявив Лубінець.

Поліція фіксує наслідки ударів ворога по Кривому Рогу / Фото Нацполіції

Ще в українській владі так реагували на обстріл окупантами Кривого Рогу:

"Так виглядає "готовність Росії до миру". США, Європа, Україна, країни Глобального Півдня – ми маємо це зупинити, всі ці вбивства і безкарність", – додав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"У той самий час, коли люди повертались з роботи, на дитячих майданчиках грались діти. Удар просто по житлових будинках, ресторану. Уже 14 загиблих. Шестеро дітей. Жорстокість і ницість ворога не знає меж", – написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це не про війну. Це про навмисне знищення українців. Це про тероризм, що не маскується навіть формально", – написала очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

По Кривому Рогу вдарили у День жалоби

4 квітня вранці голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул нагадав, що сьогодні у місті оголошено день жалоби за чотирма мирними людьми, які загинули внаслідок терористичної атаки 2 квітня.

Саме сьогодні у місті був День жалоби за ударом, який у середу забрав життя чотирьох осіб. Немає слів, аби коментувати цей біль,

– прокоментувала трагедію секретар Запорізької міської ради та виконувачка обов'язків міського голови Регіна Харченко.

Окупанти цинічно влучили по Кривому Рогу, коли містяни у жалобі згадували людей, яких вбили окупанти у місті кількома днями раніше.