Смертельний удар по Кривому Рогу: що відомо про жертв російської атаки

В мережі з'явилася інформація про чергової російської атаки на Кривий Ріг. Внаслідок удару загинули 4 людини, десятки – отримали тяжкі поранення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг".

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Що відомо про жертв удару Росії по Кривому Рогу

Внаслідок ворожого обстрілу загинула 48-річна Олена Симоненко. У неї залишилася 13-річна донька. Чоловік Олени, військовослужбовець, саме повернувся до Кривого Рогу у відпустку. Під час атаки він отримав важке осколкове поранення голови, наразі лікарі борються за його життя.

Олена Симоненко / Фото "Свої. Кривий Ріг"

Серед загиблих також 53-річний Юрій Гусак. Він повертався додому після зміни, але не встиг дійти. Колеги згадують його як працелюбну людину та душу компанії. У Юрія залишилася мати, друзі та колеги.

Юрій Гусак / Фото "Свої. Кривий Ріг"

Ще однією жертвою став 53-річний Сергій, який разом із дружиною вийшов до магазину і потрапив під ракетний удар біля готелю. Медики до останнього боролися за його життя, але 6 березня вранці чоловік помер. Його дружина перебуває у лікарні у тяжкому стані. Жінка втратила ногу та отримала серйозні травми голови.

Жертвою окупантів став 53-річний Сергій / Фото "Свої. Кривий Ріг"