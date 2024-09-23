Не дочекалися з полону: внаслідок обстрілу Кривого Рогу загинули рідні бранця Микити Шаульського

Внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу загинули брат і бабуся нацгвардійця Микити Шаульського. Військовослужбовець наразі перебуває у неволі.

У ніч проти 21 вересня окупанти завдали ударів по житловому сектору Кривого Рогу. Тоді загинуло три людини. Серед них – 12-річний Максим та його бабуся.

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Не дочекалися з полону

У МВС розповіли, що загиблі були рідними військовослужбовця 21-ї окремої бригади НГУ Микити Шаульського, який сьогодні перебуває у російському полоні. Микита у складі ротно-тактичної групи з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв місто Маріуполь.

Батьки Микити Шаульського теж служать, виконують завдання у складі Збройних Сил України. У момент трагедії батько Микити Шаульського, Андрій Андрійович, перебував на Херсонському напрямку.

Більше ніколи не зустрінуться такі рідні одне одному люди – нацгвардієць Микита, його брат Максим та бабуся Валентина... Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо…,

– пообіцяли у МВС.

Росіяни вбили рідних полоненого українця / Фото Нацгвардія

Нагадаємо, що загарбники вбили 12-річну дівчинку та 25-річну жінку, вдаривши по автомобілю ударним дроном. У транспортному засобі також перебували 25-річний чоловік та 4-річна дитина. Їх госпіталізували з пораненнями.