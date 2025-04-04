Росія цинічно вдарила по Кривому Рогу у День жалоби

Увечері 4 квітня Росія завдала балістичного удару по Кривому Рогу, вбивши і поранивши десятки людей. Саме в цей день у місті було оголошено жалобу за загиблими внаслідок атаки 2 квітня.

Внаслідок удару по житловому району Кривого Рогу 4 квітня загинули 14 осіб, серед яких щонайменше 5 дітей, передає 24 Канал.

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Окупанти атакували Кривий Ріг у День жалоби

4 квітня вранці керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул нагадав, що сьогодні у місті оголошено день жалоби за чотирма мирними людьми, які загинули внаслідок терористичної атаки 2 квітня.

Саме сьогодні у місті був День жалоби за ударом, який у середу забрав життя чотирьох осіб. Немає слів, аби коментувати цей біль,

– прокоментувала трагедію секретар Запорізької міської ради та виконувачка обов'язків міського голови Регіни Харченко.

Нагадаємо, що вдень 2 квітня ворог обстріляв Кривий Ріг балістикою. Противник вдарив по одному з місцевих підприємств. Тоді загинули четверо людей. Серед них – працівниці автомийки Яна Курто та Інна Вінцковська. Яна Курто була патріоткою, допомагала із пошуками сім'ї загиблого воїна, Інна Вінцковська любила дітей і працювала вихователем у дитсадку до початку вторгнення.