"Пропав сенс життя": дідусь поділився спогадами про вбитого у Кривому Розі 3-річного онука

4 квітня Росія завдала балістичний удар по житловому масиву Кривого Рогу. Снаряд влучив поряд із дитячим майданчиком. Внаслідок атаки загинуло багато людей, серед них – 9 дітей. Жертвою окупантів, зокрема, став маленький Тимофій.

Того страшного дня мережею розлетілося відео, на якому медики намагаються реанімувати Тимофійка на місці трагедії. Пізніше стало відомо, що дитина померла у лікарні. Хлопчику назавжди залишилося 3 рочки і 9 місяців. Спогадами про онука зі "Суспільним Дніпро" поділився його дідусь Віталій, передає 24 Канал.

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Був єдиною дитиною у батьків

Віталій розповідає, що Тимофійко був дуже енергійним і кмітливим. Онук обожнював космос і ракети, знав усі планети, вмів відрізняти їх одна від одної. Також хлопчик вивчав англійську і вже рахував нею до десяти. Він любив тварин і божих корівок.

Хлопчик був єдиною дитиною у батьків. "Пропав сенс життя, він був для мене найдорожчою людиною", – зізнався дідусь.

Увечері 4 квітня Тимофій разом із бабусею гралися на дитмайданчику. Коли окупанти вдарили по місту вони вже поверталися додому. Ворожий снаряд наздогнав дитину просто під під'їздом.

Біля під'їзду, за словами чоловіка, зібралися інші люди, десь 6-7 осіб, коли стався удар. Усі вони загинули. Дивом вдалося вижити бабусі Тимофійка. Жінку наразі перебуває у лікарні. Їй вже зробили 2 операції.

Нагадаємо, що президент Зеленський назвав імена дітей, яких Росія вбила у Кривому Розі. Це 7-річні Радислав та Аріна, 9-річний Герман, 15-річні Данило, Микита та Аліна, 16-річний Констянтин і 17-річний Нікіта. Також загинуло ще 9 дорослих.

Зазначимо, що внаслідок атаки Росії на Кривий Ріг постраждало 75 осіб, 37 з них перебувають у лікарнях, 19 – у важкому стані. 4 із них – діти. 2 найтяжчих пацієнтів довелося доправити до Дніпра.

До слова, МЗС України заявляє, що російський удар по Кривому Рогу був спрямований на цивільних. Відомство відкидає заяви Москви, що нібито та била по ресторану, де відбувалася "нарада військових ЗСУ і західних інструкторів".

Росія використала для удару "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною навмисне, аби спричинити якомога більше жертв.