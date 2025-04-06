Як Путін тероризує Зеленського

Майже щоденні удари Росії по Кривому Розі не можна розглядати інакше, ніж персональний терор Владіміра Путіна проти Володимира Зеленського.

Логіка підвищення ударів по Україні

Жодних військових цілей такі удари не переслідують. Мета одна – зламати особисто Зеленського, бо це його рідне місто. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

До теми Це розкриває справжню мету удару по Кривому Рогу, – майор запасу про специфіку касетної ракети

Вбивство дітей на майданчику – це воєнний злочин та тероризм з боку Росії. Це неможливо оцінити інакше. Удар 4 квітня – це відповідь Марко Рубіо з приводу справжніх намірів Кремля.

Так само не переслідують жодних військових цілей щоденні удари по житлових будинках у Харкові. Це нещадний терор міста, що забезпечує стійкість всього лівого берега. Не зламавши Харків, Путін не може досягти своїх політичних цілей. Звідси і ці звірства, щоб зламати волю. Підвищення інтенсивності ударів Росії по Дніпру – у цій самій логіці.

Владімір Путін – міжнародний злочинець та терорист. Люди, яких він посилає на переговори, – це представники терориста, навіть якщо вони з гарвардським та стенфордським дипломом. З ними можна і слід вести переговори про звільнення заручників, передбачаючи заходи захисту проти рецидивів терору.

Маркетингова стратегія росіян

Говорити з ними про бізнес марно. Поки в них буде можливість сіяти страх, вони продаватимуть страх – це їхній головний товар і водночас маркетингова стратегія.

Інструментарій боротьби з терористами відомий, нічого нового не придумали. Їх треба фізично позбавити можливості сіяти страх. В ідеалі – фізично прикінчити. Усе решта – або тимчасові підготовчі заходи для усунення терористів, або ілюзії.

Тим, хто заговорив про необхідність "повернення Росії" – у футбол, оперу, бізнес, політичний діалог тощо – треба допомогти тверезо оцінити наслідки.

Ви "повертаєте" терористів, які вбивають дітей ракетами та дронами у пісочницях, на гойдалках, у ліжечках. Терористів, які не покарані. Підкріплюєте рольову модель терористичної держави.