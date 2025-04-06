Пастор Трампа закликав світ "стати на бік України"
- Росія завдала балістичного удару по Кривому Рогу, вбивши два десятки людей, зокрема дітей.
- Духовний радник Трампа Марк Бернс закликав світ підтримати Україну проти російського терору.
4 квітня вдень Росія завдала балістичного удару по Кривому Рогу, вбивши два десятки людей, частина з яких – це діти. Духовний радник Дональда Трампа Марк Бернс не змовчав і засудив терор Кремля.
Марк Бернс жорстко закликав світ підтримати Україну у її протистоянні російському терору, передає 24 Канал із посиланням на пост у соцмережі "Х".
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Пастор Трампа відреагував на удар по Кривому Рогу
Духовний радник американського президента у дописі чітко вказав, що саме російська ракета забрала десятки невинних життів у Кривому Розі.
Світ має засудити цю жорстокість і стати на бік України проти такого терору. Віра – це вибір, а не почуття!,
– йдеться у повідомленні Бернса.
Нагадаємо, минулого тижня Бернс відвідав Україну та побував у Бучі, Ірпені й Бородянці. Після побаченого і почутого він закликав США надати українським воїнам зброю.