Пастор Трампа закликав світ "стати на бік України"

4 квітня вдень Росія завдала балістичного удару по Кривому Рогу, вбивши два десятки людей, частина з яких – це діти. Духовний радник Дональда Трампа Марк Бернс не змовчав і засудив терор Кремля.

Марк Бернс жорстко закликав світ підтримати Україну у її протистоянні російському терору, передає 24 Канал із посиланням на пост у соцмережі "Х".

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Пастор Трампа відреагував на удар по Кривому Рогу

Духовний радник американського президента у дописі чітко вказав, що саме російська ракета забрала десятки невинних життів у Кривому Розі.

Світ має засудити цю жорстокість і стати на бік України проти такого терору. Віра – це вибір, а не почуття!,

– йдеться у повідомленні Бернса.

Нагадаємо, минулого тижня Бернс відвідав Україну та побував у Бучі, Ірпені й Бородянці. Після побаченого і почутого він закликав США надати українським воїнам зброю.